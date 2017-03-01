Murat Akça: Her maç final niteliğinde

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Murat Akça, bundan sonra her maçın kendileri için final niteliğinde olacağını söyledi.

TFF 1. Lig’in 22. haftasını lider olarak kapatan Evkur Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına İnönü Stadı’nda yaptığı çalışmayla başladı. Teknik Direktör İrfan buz yönetimde, koşu ve pas çalışması şeklinde yapılan Evkur Yeni Malatyaspor’un antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Ferhat Kiraz, Michalle Pereira, Caner Ağca, Sedat Ağçay ve İrfan Başaran katılmazken, bu oyunculardan Pereira’nın durumunun ciddi olduğu ve Balıkesirspor maçında forma giyemeyeceği ifade edildi. Defans oyuncuları Murat Akça ve Sezer Özmen antrenman öncesi basın mensuplarına takımın son durumu ve bu haftaki Balıkesirspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundular.

Bu haftaki rakipleri Balıkesirspor’un ligin en çok gol atan takımı olduğuna dikkat çeken Murat Akça, “Balıkesir’de bizi zorlu bir atmosfer bekliyor. Onlar da ligin en çok gol atan, az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Bu da bize Balıkesir’in ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösteriyor. İyi konsantre olmamız gereken bir maç. Bizim için bundan sonra her maç final niteliğinde olacak. Biz her haftaya, maç maç bakıyoruz. Sezon sonunda olduğumuz yere bakacağız. Bu hafta Balıkesir’i yenip, yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu şekilde bir seri yakalamamız lazım. Hedefe ulaşmak istiyorsak serimize devam etmemiz lazım” dedi.

“8 bin kişi falan geldiler ama sanki 50 bin kişi olarak hissettik”

İç saha maçlarının İstanbul’da oynanmasıyla ilgili de konuşan Murat, “İstanbul’da atmosfer çok güzel. Taraftarlarımız sağ olsunlar çok güzel destek verdiler. 8 bin kişi falan geldiler ama sanki 50 bin kişi olarak hissediyorduk biz sahanın içinde. İstanbul bize iyi geldi. Bizim takım pas yapan bir takım olduğu için, zemin daha güzel olduğu zaman bizim kaliteli oyuncularımız daha fazla öne plana çıkabiliyor. Kendi performansımla ilgili şunları söyleyebilirim. Üstüne koyarak giden bir Murat Akça izleyeceksiniz. Geçen seneyi ben çok talihsiz bir şekilde oynamayarak geçirdim. Hayatımda ilk defa bir sezonu oynamayarak geçirdim. Bu sezon da omzumdan bir sakatlık geçirdim ama şimdi iyiye gidiyor. Umarım bundan sonra tekrarlamaz. Üstüne koyarak gideceğim” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki haftalara daha iyi adımlarla gideceğimizi düşünüyorum”

Takımın tecrübeli defans oyuncusu Sezer Özmen ise zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Kendi evimizde gözükse de İstanbul’da zorlu bir maça çıktık. Çok diri genç bir takımla karşılaştık. Bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Takım halinde çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sahada doğru olan işleri yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi yeni bir hafta var önümüzde. Çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Balıkesir mücadelesiyle beraber bütün konsantrasyonumuzu tek bir yöne çevirdik. Balıkesir maçında alacağımız 3 puanla da devam edeceğimizi düşünüyorum. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız, iyi bir arkadaşlık ortamımız var. İnşallah bunu bu zorlu deplasmanda da devam ettirip, önümüzdeki haftalara daha iyi adımlarla gideceğimizi düşünüyorum” dedi.