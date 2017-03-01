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GALATASARAY
06 Mart 2017 20:00
ANTALYASPOR
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Podolski transfer sorusuna yanıt vermedi

Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japonya takımlarından Vissel Kobe'ye transferiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
22:221 Mart 2017
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Podolski transfer sorusuna yanıt vermedi

Galatasaray Üniversitesi tarafından 11. kez yapılan ve üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2016 yılının En'leri 23 kategoride sahiplerini buldu. Etkinlikte ‘En başarılı erkek sporcu' kategorisinde gösterilen sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lukas Podolski de katıldı.

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Podolski, gündemdeki Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferi hakkındaki soruları yanıtlamadı.

Podolski’nin Vissel Kobe'ye transferinin netleştiği ve ligin bitmesinin ardından 1 Haziran’da yeni takımıyla antrenmanlara çıkacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu transferden 2,6 milyon Euro kazanacağı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Alman oyuncu, 14 gol, 6 asist yaptı.

Etiketler
galatasaray lukas podolski spor toto süper lig
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