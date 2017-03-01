Ricardo Quaresma: Kimse beni para ile satın alamaz, hele Fenerbahçe asla

Beşiktaş'ın süperstarı Ricardo Quaresma, Beşiktaş sevgisinin para ile ölçülemeyeceğini söyleyerek ezeli rakiplerine mesaj gönderdi.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, bir süre önce polemik konusu olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, “Quaresma bize gelmek istedi” şeklindeki açıklamalarına bugüne kadarki en net cevabı verdi ve “Kimse beni para ile satın alamaz hele Fenerbahçe asla” dedi.

Quaresma’nın Beşiktaş dergisine yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

“En iyi biz oynuyoruz, bunu Türkiye’deki herkes görüyor. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu sezon üçüncü yıldızımızı takacağız.Önceleri serbest vuruşlarda bu kadar etkili değildim. Ölü topları doğru ve etkili kullanarak bir maçın kaderiyle oynayabilir, üç puanı evinize götürebilirsiniz. Bu yüzden her daim özel çalışmalar yapıyorum. Genç oyuncular gelip sizi geçebilir. Bundan hiç hoşlanmam. Bu yüzden antreman bitse bile ben çalışmaya devam ederim.”

“KİMSE BENİ PARA İLE SATIN ALAMAZ HELE FENERBAHÇE ASLA”

“Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Birgün Beşiktaş beni istemezse Türkiye’den ayrılırım ve kariyerime başka bir memlekette devam ederim. Çünkü Beşiktaş ile derin bağlarım var. Beni para ile satın alamaz kimse. Hele Fenerbahçe? Asla.Sol ayağıma çok güvenmiyorum. Rabona yapmamın sebebi bu. Herkes estetik göründüğü için öyle vurduğumu sanıyor ama doğrusu sağ ayağımla daha iyi vurabilmemdendir. Pratik sebeplerden Rabona vuruşu yapıyorum.”