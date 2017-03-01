Samandıra’ya ‘Yıldırım’ düştü!

Teknik heyet ve futbolculara başarısızlığın hesabını soran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Camiamız bu sonuçları hak etmiyor. Türkiye Kupası’nı kazanın ve ligi en üst sıralarda bitirin” dedi. Fener’in başkanı, basın toplantılarında ortamı geren Advocaat’a da bazı uyarılarda bulundu.

Şike davasının yeniden görülmesiyle uzun zamandır takımla gözükmeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Samandıra'ya çıkarma yaptı. En son ligde 3-0 kazanılan Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Yıldırım, yöneticilerle birlikte takımın antrenmanını izledi. Fener'in patronu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu ile birlikte Teknik Direktör Advocaat ve futbolculara da son haftalarda alınan başarısız sonuçların hesabını sordu.

TFF UEFA ve küme düşürülme iddiaları hakkında açıklama yaptı Türkiye Futbol Federasyonu, dün çıkan UEFA'nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

ÇIKIN FUTBOLUNUZU OYNAYIN!

Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Kaliteli kadrosunuz ama bunu sahaya yansıtmıyorsunuz. Çıkın futbolunuzu oynayın. Bu camia bu sonuçları hak etmiyor. Türkiye Kupası'nı alarak, ligi de en üst sıralarda bitirin.” 26 Aralık'taki Trabzon maçı öncesi “Bana ihtiyaç yok” diyerek istifanın eşiğinden dönen Advocaat da Yıldırım'ın sert uyarılarından nasibini aldı. Başkan'ın, Hollandalı hocaya “Bundan sonra basın toplantılarında ortamı daha fazla germe” ikazında bulunduğu öğrenildi.