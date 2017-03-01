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GALATASARAY
06 Mart 2017 20:00
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Sneijder’den Tudor’a: Beni de kadro dışı bıraksın

Galatasaray'da kötü gidişin sonucunda krizler ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş maçında oyundan çıkarken Tudor'a gösterdiği soğukluk dikkat çeken Hollandalı, Hırvat çalıştırıcıya enteresan bir tepki verdi.
09:171 Mart 2017
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Sneijder’den Tudor’a: Beni de kadro dışı bıraksın

Galatasaray, kendi evinde yaşadığı derbi mağlubiyetinin ardından, Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı. Hal böyle olunca da Galatasaray’da halının altına süpürülmeye çalışılan krizler tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Teknik direktör Igor Tudor, idmanda yedek takıma aldığı için kendisine tavır alan Bruma'yı Rize deplasmanına götürmemişti. Ancak derbinin ilk 11'inde Portekizli'ye şans veren Hırvat hocaya en büyük tepkiyi Wesley Sneijder'ın gösterdiği öğrenildi.

Bruma’ya sezon başından beri kol kanat gerip takım içinde ağabeylik yapan Hollandalı yıldız, Rize maçı sonrası… Hırvat hocayı gıyabında eleştirerek, Florya'da birçok futbolcunun bulunduğu bir ortamda, “Tudor’a söyleyin, beni de kadro dışı bıraksın” dediği bildirildi.

Sneijder'in Beşiktaş derbisi öncesindeki bu şok edici çıkışına tüm futbolcular ve kulüp personeli şahitlik ederken, bu konuşmanın Tudor'a iletilip iletilmediği ise bilinmiyor. İddialara göre, Sneijder'ın bu çıkışını sonradan duyan Tudor'un tepki göstermediği belirtilirken, Bruma'nın yeniden 11'e dönmesiyle konunun kapandığı kaydedildi.

Ancak deneyimli oyuncunun derbide kendisini oyundan alan hocasının yüzüne bile bakmaması ikili arasındaki gerginliği gözler önüne serdi. Hollandalı'nın vatandaşı Riekerink'in gönderilmesi nedeniyle de son derece üzgün olduğu ifade edildi.

Haber Türk

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