Trabzonspor telafi peşinde

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta sahadan beraberlikle ayrılarak 4 puan kaybeden Trabzonspor, konuk edeceği Kardemir Karabükspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak ilk dört maçını kazanan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’un ardından Atiker Konyaspor deplasmanından da beraberlikle dönerek, son iki haftada 4 puan kaybetti. Üst üste alınan beraberlikler keyifleri kaçırsa da, Kardemir Karabükspor maçından elde edilecek, 3 puanla bordo-mavililer yaşadığı kayıpları telefi etmek istiyor. Ligin ilk yarısında alt sıralardan kurtulmanın hesaplarının yapan Trabzonspor, ikinci yarıda ise üst basamaklarda kendine yer arıyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda üst sıralara doğru tırmanmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 3. sırada bulunan Galatasaray ile 8, 4. sırada bulunan Fenerbahçe ile 6 ve 5. sırada bulunan Antalyaspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor. Kardemir Karabükspor maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapan bordo-mavililer, Avrupa yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Yanal uyardı

Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktörü Ersun Yanal, alınan beraberlikler sonrası oyuncularına uyarılarda bulundu. Ligin ikinci yarısında iyi bir hava yakaladıklarını oyuncularına aktaran deneyimli çalıştırıcı, son iki haftada alınan beraberliklerin artık yerini galibiyete bırakması gerektiğini vurgulayarak, Kardemir Karabükspor maçının kazanılması üst basamakları hedefleyen bir takım olarak öz güvenlerini gelecek haftalar adına artıracağını belirtiği öğrenildi.