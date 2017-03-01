Türkiye – Moldova maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın, Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri tükendi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 27 Mart 2017 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu’nda saat 19.15’te Moldova ile oynayacağı hazırlık maçının biletleri tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, biletlerin bittiği belirtilirken, “Müsabaka biletlerine yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür eder, karşılaşmada şimdiden iyi seyirler dileriz” denildi.A Milli Takım’ın, 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile Antalya Stadyumu’nda oynayacağı FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçının bilet satışı ise devam ediyor.