TV’de bugün (01-03-2017)

FUTBOL
Türkiye Kupası çeyrek final
Sivasspor-A.Konyaspor ………………..A Spor……18.00
M.Başakşehir-Akhisar Bld……………..A Spor……20.00
Almanya Kupası çeyrek final
Hamburg-M'Gladbach…………….NTV Spor……20.30
Bayern Münih-Schalke…………….NTV Spor……22.45
Fransa Kupası 1/8 turu
Niort-PSG…………………………..Bein Sports 2……20.30
Marsilya-Monaco………………..Bein Sports 2……23.05
İspanya Ligi
Barcelona-S.Gijon………………Bein Sports 3……21.30
Osasuna-Villarreal………………Bein Sports 4……21.30
Celta Vigo-Espanyol …………..Bein Sports 4……23.30
Granada-Alaves………………….Bein Kanal 91……23.30
R.Madrid-Las Palmas …………Bein Sports 3……23.30
İngiltere Federasyon Kupası 5. tur
Man.City-Huddersfield ……….Tivibuspor 2……22.45
İtalya Kupası yarı finali
Lazio-Roma…………………………….Tivibuspor……22.45
BASKETBOL
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final
Mersin BŞB.-AGÜ Spor…………….TRT Türk……13.00
Hatay BŞB-Fenerbahçe …………..TRT Spor……15.15
Galatasaray-Yakındoğu Üniv…….TRT Spor……17.30
İstanbul Üniv-Beşiktaş …………….TRT Türk……19.45
FIBA Şampiyonlar Ligi
Pınar Karşıyaka-Beşiktaş ………………A Spor……20.00
NBA
Boston-Cleveland………………Bein Sports 3……04.00
VOLEYBOL
Erkekler Şampiyonlar Ligi
İstanbul BBSK.-K.Kozle…………Smart Spor……18.00
Zenit-Arkas …………………………Smart Spor 2……20.00
Perugia-Halkbank………………….Smart Spor……21.00
CEV Challenge Kupası
Galatasaray-Maccabi Tel Aviv……TRT Spor……20.00