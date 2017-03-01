Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

TV’de bugün (01-03-2017)

Günün öne çıkan spor karşılaşmalarını ve yayınlandıkları kanalları sizler için derledik.
08:521 Mart 2017
0
TV’de bugün (01-03-2017)

FUTBOL

Türkiye Kupası çeyrek final

Sivasspor-A.Konyaspor ………………..A Spor……18.00

M.Başakşehir-Akhisar Bld……………..A Spor……20.00

Almanya Kupası çeyrek final

Hamburg-M'Gladbach…………….NTV Spor……20.30

Bayern Münih-Schalke…………….NTV Spor……22.45

Fransa Kupası 1/8 turu

Niort-PSG…………………………..Bein Sports 2……20.30

Marsilya-Monaco………………..Bein Sports 2……23.05

İspanya Ligi

Barcelona-S.Gijon………………Bein Sports 3……21.30

Osasuna-Villarreal………………Bein Sports 4……21.30

Celta Vigo-Espanyol …………..Bein Sports 4……23.30

Granada-Alaves………………….Bein Kanal 91……23.30

R.Madrid-Las Palmas …………Bein Sports 3……23.30

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur

Man.City-Huddersfield ……….Tivibuspor 2……22.45

İtalya Kupası yarı finali

Lazio-Roma…………………………….Tivibuspor……22.45

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final

Mersin BŞB.-AGÜ Spor…………….TRT Türk……13.00

Hatay BŞB-Fenerbahçe …………..TRT Spor……15.15

Galatasaray-Yakındoğu Üniv…….TRT Spor……17.30

İstanbul Üniv-Beşiktaş …………….TRT Türk……19.45

FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka-Beşiktaş ………………A Spor……20.00

NBA

Boston-Cleveland………………Bein Sports 3……04.00

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

İstanbul BBSK.-K.Kozle…………Smart Spor……18.00

Zenit-Arkas …………………………Smart Spor 2……20.00

Perugia-Halkbank………………….Smart Spor……21.00

CEV Challenge Kupası

Galatasaray-Maccabi Tel Aviv……TRT Spor……20.00

Etiketler
spor ekranı
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER