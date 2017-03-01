Tyson Fury kebapçıda görüldü

Wladimir Klitschko'yu devirerek dünyanın dikkatini çeken İngiliz boksör Tyson Fury, Galler'de bir kebap restoranında fotoğraflandı.

Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Tyson Fury, Galler’de bir kebapçıda görüldü. Wladimir Kliçko’yu devirerek adını dünyaya duyuran İngiliz boksör, “Amlwch Kebab and Burger House” isimli mekanda görüldü.

Psikolojik sıkıntılarını gerekçe göstererek boksa ara veren ve kemer rövanşına çıkmayan şampiyon Fury, bu kararıyla boksseverlerin tepkisi çekmişti.

Restoran çalışanı Carlos onun hakkında, “Onun Angesley’de olduğunu biliyorduk ama dükkana ilk defa geldi. Çok sempatik bir çocuk, fotoğraf çekilmek istediğimi söyleyince çok mutlu oldu. Umarım tekrar gelir çünkü onun gelişi kasabaya hareketlilik getirdi” diye konuştu.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER