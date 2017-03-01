Volkan Demirel’den kupa sözü

Sakatlığı süren Volkan Demirel, arkadaşlarıyla toplantı yapıp "Aldığımız sonuçlarla taraftarımızı üzdük. Türkiye Kupası’nda zafere ulaşıp, sezonu en azından 1 kupayla tamamlamalıyız" dedi.

Fenerbahçe’de Kaptan Volkan Demirel, Krasnodar maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı ama takım arkadaşlarını tesislerde yalnız bırakmıyor. Tecrübeli kaleci, antrenmanlardan sonra arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor. “Üzerimizde büyük bir baskı var, kazanamadığımız için özgüven eksikliği yaşıyoruz” diyen tecrübeli kaleci, “Bu takımın daha üst düzey futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Oynadığımız futbol bu değil, gerçek futbolumuzun bunun çok daha üstünde olduğunu biliyoruz. Kayserispor karşısında alacağımız galibiyet üzerimizdeki baskıyı biraz olsun azaltabilir. Sezonu en azından bir kupayla bitirmeliyiz. Aldığımız sonuçlarla taraftarlarımızı üzdük. Bu kupayı alarak camiamıza hediye etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Samandıra`ya `Yıldırım` düştü! Teknik heyet ve futbolculara başarısızlığın hesabını soran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Camiamız bu sonuçları hak etmiyor. Türkiye Kupası'nı kazanın ve ligi en üst sıralarda bitirin” dedi. Fener'in başkanı, basın toplantılarında ortamı geren Advocaat'a da bazı uyarılarda bulundu. İlgili Haberi Oku

VAN PERSIE 11’E DÖNÜYOR

Öte yandan Teknik Direktör Dirk Advocaat, yarın Kayserispor ile oynanacak kupa mücadelesinde ilk 11'de rotasyona gidecek. Gaziantep deplasmanında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Van Persie, Kjaer ve yedek soyunan Josef ile Hasan Ali'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Hollandalı hoca, hücum silahı olarak Van Persie'ye görev verecek. Kanatlarda ise Lens ile Volkan Şen görev yapacak, Moussa Sow ise yedek bekleyecek.