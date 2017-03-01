Yeni Malatyaspor eski stadına vida ediyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya’nın yaklaşık 50 yıldır birçok müsabakasına şahitlik eden tarihi İnönü Stadı’na Elazığspor ile oynayacağı derbi maçla veda edecek.

Ligin 24. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı müsabakadan sonra Manisa deplasmanına gidecek Evkur Yeni Malatyaspor, daha sonra 15 gün maç oynamayacak.

Milli aradan dolayı 5 Nisan'a kadar kendi evine dönmeyecek kaplanlar, bu süre zarfında 15 günlük arada İnönü Stadı'nın yeniden incelenmesi için TFF'den heyet isteyecek. Stadın çimini bakıma alan yönetim, hava şartlarının da iyileşmesiyle yeşillenen zeminde kritik Elazığ maçını oynamak istiyor.

Yeni stat Eskişehir maçıyla açılacak

Elazığspor ile oynanacak derbiyi tarihi İnönü Stadı'nda oynayarak, geçmiş maçların havasını yakalamak isteyen yönetim, İnönü Stadı'na bu büyük maçla veda etmeyi planlıyor. Bir sonraki iç saha karşılaşmasını ise yeni statta oynatmayı düşünen sarı-kırmızılı yöneticiler böylelikle Nisan ayı ortasında 27 bin 44 kişilik Malatya Stadyumu'nu da Eskişehir maçıyla hizmete açmayı düşünüyor. Aynı zamanda Eskişehirspor'a misilleme ile karşılık verecek kaplanlar, şampiyonluk turunu da bu müsabakada atmayı planlıyor.