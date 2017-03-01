Ziraat Bankası 3-0 Dynamo Apeldoorn / Maç özeti

CEV Challenge Cup çeyrek final rövanş mücadelesinde Ziraat Bankası, Hollanda temsilcisi Dynamo Apeldoorn’u İzmir’de konuk etti.

Ziraat Bankası, CEV Challenge Cup’ta adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek final rövanş mücadelesinde deplasmanda 3-1 yendiği Hollanda temsilcisi Dynamo Apeldoorn’u İzmir’de konuk eden temsilcimiz rahat bir galibiyet alarak Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etti: 3-0.

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanan Ziraat Bankası 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine şans tanımayan Ankara ekibi 25-19’luk skorla iyice rahatladı; 2-0. Son seti de 25-21 kazanan Ziraat Bankası rakibini eledi. Ziraat Bankası yarı finalde Chamont VB (Fransa) – Spartak MYJAVA ( Slovakya) karşılaşmasının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankası 3-0 Dynamo Apeldoorn

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sandl Kramar (xx) (Hırvatistan), Konstantin Selin (xx) (Azerbaycan)

ZİRAAT BANKASI: Ulaş (xxx), Jeroen (xx), Burak (xxx), Emre (xxx), Marcus (xx), Koray (xxx), Serkan (xxx), Volkan (xxx), Kay Van Dijk (xx)

DYNAMO APELDOORN: Garderen (xx), Wessel (xxx), Nico (xx), Van Gestel (x), Renzo (xx), Bontrop (x), Michiel (x), Keemink (x)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-21

SÜRE: 76 dakika (26,24, 26)