10 yaşındaki kareteci Almanya’da 1. oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen karete turnuvasında, "10 yaş" kategorisinde Yasin Korhan birinci oldu. Daha önce derece alan kardeşi ise ikinci turda sakatlandığı için mücadeleye devam edemedi.

Habip ATAM – SÖZCÜ

Berlin’de her yıl düzenlenen “Open Berlin” karete musabakası renkli gösterilere sahne oldu. “Kata” ve “Musabaka” dalında, Almanya ve 9 ülkeden gelen sporcular mücadele etti. Yaklaşık bin sporcunun katıldığı karete turnuvasında minikler kategorisinde, bir çok gurbetçimiz mücadele etti. 10 yaş kategorisinde, Almanya doğumlu Türk sporcu Yasin Korhan, gurbetçilerimizin yüzünü güldürdü. Turnuvada, Polonyalı, Yunan, Alman rakiplerini 8 ve 9 sayılık farklarla yenen Yasin, finalde de Ukraynalı rakibini 2-1 skorla geçmeyi başardı. Altın madalya alarak birincilik kürsüsüne çıkan Yasin Korhan, daha önce de aynı turnuvada altın ve gümüş madalya almıştı.

Yasin Korhan’ın kardeşi Muhammed Ali Korhan’da geçtiğimiz yıl turnuvada madalya kazanmıştı. Ağabeyinin birinci olduğu turnuvaya katılan Muhammed Ali Korhan, pazar günü çıktığı ikinci tur mücadelesinde ayak bileği burkulunca maça devam edemedi.