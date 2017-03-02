AGÜ, Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası’ndan eledi

PTT Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe’yi 71-69 mağlup eden Bellona AGÜ, finale kaldı.

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Bellona Abdullah Gül Üniversitesi, Fenerbahçe’yi Gray’in son saniye basketiyle mağlup ederek finale yükseldi. Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Kayseri temsilcisinde Wauters 22, Dublijevic de 15 sayıyla takımlarını finale taşıdı. Kupanın iddialı takımlarından Fenerbahçe’ye ise Lavender’in 19,Quigley’in 18 sayısı yetmedi. Bellona AGÜ’nün finaldeki rakibi Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından belli olacak.

Abdullah Gül Üniversitesi, Fenerbahçe’nin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanıp maça 9-2’lik seriyle başladı. Kısa sürede oyuna ortak olan Kanarya, Quigley’in periyodun bitimine 2 dakika 33 saniye kala bulduğu 3 sayılık basketle durumu 13-13’e getirdi. İlk 10 dakikada, 17-15 Kayseri temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta Fenerbahçe, Stricklen’ın basketiyle ilk kez 22-21 öne geçti. Bu bölümden sonra 8 sayılık seri yakalayan Bellona AGÜ, yeniden kontrolü eline aldı. Farkı giderek açan ekip, devrenin son saniyesinde Wauters’ın turnikesiyle skoru 41-28’e getirerek soyunma odasına 13 sayı önde gitti. Üçüncü periyotta oyuna yeniden ortak olan sarı-lacivertliler, farkı eriterek periyodun bitimine 3 dakika kala Stricklen’ın üçlüğüyle tekrar 48-47 üstünlüğü yakaladı. Periyot, Bellona’dan Dublijevic’in serbest atışlarıyla 53-50 Bellona AGÜ lehine sonuçlandı. Karşılıklı basketlerle geçen son periyodun bitimine 1 dakika 13 saniye kala sahneye çıkan Fenerbahçeli Quigley, 3 sayılık basketle durumu 69-69 yaptı. Bellona AGÜ’de bitime 24 saniye kala son hücumu kullanan Gray, son saniyeye kadar bekleyip attığı basketle takımını finale çıkardı: 71-69.

Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Sami Özel, Orkun Yurtdaş, Ahmet Taner İbin

Bellona AGÜ: Wauters 22, Ayşegül 13, Dubjevic 15, Gray 11, Şaziye, Lara Sanders 4, Wright 6

Fenerbahçe: Pelin 2, Ayşe, Birsel 6, Verameyenka 12, Lavender 19, Quigley 18, Esra 2, Stircklen 10

1. periyot: 17-15 (Bellona AGÜ lehine)

Devre: 41-28 (Bellona AGÜ lehine)

3. periyot: 53-50 (Bellona AGÜ lehine)