Antalyaspor’da Galatasaray mesaisi

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte 4 oyuncu antrenmana katılmadı.

Ligde 35 puanla 5'inci sırada yer alan Antalyaspor, 23. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı.

Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antalyasporlu futbolcular antrenmanın devamında savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenman yarı alanda yapılan taktik maçla sona erdi. Yapılan taktik maçta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, oyunu sık sık durdurarak oyuncularını uyardı.

Akdeniz ekibinde sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş, bir yakınının vefat etmesi nedeniyle Kamerun'a giden Eto'o, ailevi nedenlerden dolayı ülkesi Brezilya'da olan Motta antrenmana katılmazken, arka adalesinde yırtık olan Mustafa El Kabir ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.