Arif Erdem ve Hakan Şükür Galatasaray’dan siliniyor!

Galatasaray Kulübü, Mali Genel Kurul'da FETÖ üyesi olan Arif Erdem ve Hakan Şükür'ü kulüpten ihraç edecek.

Galatasaray’da FETÖ’cü isimlerin ihraçlarının onaylanacağı kritik tarih belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulüp, Olağan Mali Genel Kurul tarihini 18-25 Mart olarak açıkladı.

18 Mart’ta çoğunluk beklenmezken 25 Mart’taki genel kurul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Kulüp, 12 maddelik gündem belirlerken 10. sırada FETÖ’cü isimlerin durumu var. Yönetim Kurulu’nun onayı ile Disiplin Kurulu, Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa valisi Şehabettin Harput’u ihraç etmişti.

Hain örgüte hizmet eden bu 5 ismin yanı sıra yaklaşık 15 üyenin daha atılmasının onayı için üyelerin olumlu karar vermesi bekleniyor.