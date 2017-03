Aytemiz Alanyaspor’dan erteleme maçı tarihine tepki

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, ertelenen Gaziantepspor - Gençerbirliği maçının tarihine tepki gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı nedeniyle ertelenen Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2 Nisan’da oynanacağı kararına tepki gösterdi.

Özçelik, “Ligin alt sıralarındaki takımların konumlarını çok yakından ilgilendiren bir maçın oynanma tarihinin bu kadar geciktirilmesi beraberinde birçok olumsuzlukları ve kafalarda soru işaretlerini doğurmaktadır” dedi.

‘SORU İŞARETİ DOĞURUYOR’

Düşme olasılığı olan iki takımın ligin ilerleyen haftalarında maç yapmasının puan ve ligde kalma yarışını etkileyebileceğini savunan Özçelik, “Bizler futbol adamları olarak ligi gerecek açıklamalardan her zaman kaçınmalıyız. Bugüne kadar Alanyaspor Kulübü olarak seviyenin korunması adına her zaman açıklamalarımıza dikkat ettik. Lig bugüne kadar temiz gelmiştir bundan sonra da temiz bir şekilde bitmelidir. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun ertelenen Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçının 12 Nisan’da oynanacağını açıklaması doğru olmamıştır. Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçının oynanma tarihinin yaklaşık 3 ay sonra 12 Nisan olarak açıklanmasını büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş durumdayız. Ligin alt sıralarındaki takımların konumlarını çok yakından ilgilendiren bir maçın oynanma tarihinin bu kadar geciktirilmesi beraberinde birçok olumsuzlukları ve kafalarda soru işaretlerini doğurmaktadır” dedi.

‘SPEKÜLASYONA AÇIK’

Konuyla ilgili TFF ile temas kurduklarını anlatan Özçelik, “Daha önce federasyon ile yaptığımız temaslarda bu maçın neden şimdiye kadar oynatılmadığı sorusunu yöneltmiş, bir-iki hafta içinde oynatılacağı yönünde cevap almıştık. Bir-iki hafta içinde oynanmasını bile geç bir tarih olarak değerlendirmiştik. Ancak şimdi açıklanan tarih diğer takımların ligdeki konumu itibariyle her türlü spekülasyona açık, çok geç bir tarihtir. Gençlerbirliği Kulübü ile yaptığımız görüşmelerde onların da bu tarihten haberlerinin olmadığı, maçı bir an önce oynamaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Alt sıralarda yer alan tüm kulüpler de bu maçın bu kadar geç oynanmasına tepkilidir. TFF yönetim kurulunun bu yanlıştan acil olarak dönmesini ve bu maçın bir an önce oynatılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

HAKEM AYDINUS’A ELEŞTİRİ

Ligin 22. haftasında sahalarında oynadıkları ve 4-1 galip geldikleri Adanaspor maçını yöneten hakem Fırat Aydınus’u da eleştiren Özçelik, şöyle dedi:

“Fırat Aydınus’un Adanaspor karşılaşmamızdaki yönetiminden memnun olmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Hakem Aydınus bu maçta penaltı olmayan pozisyonda aleyhimize penaltı kararı vermiş, ayrıca oyuncumuz Gassama’ya yapılan kırmızı kartlık hareketi sarı kartla geçiştirmiştir. Fırat Aydınus iyi bir hakem ancak skora göre değil, futbol oyun kurallarına göre maç yönetmelidir. Önümüzde zorlu bir Medipol Başakşehir maçı var. Bizler bu maçta da hakemlerin gördüğünü çalmalarını ve adalet dağıtmaya devam etmelerini temenni ediyoruz.”