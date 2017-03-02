Beşiktaş Vodafone Arena’da çalıştı! Demba Ba ve Caner Erkin…

Beşiktaş, Vodafone Arena'daki müzeyi gezdikten sonra antrenmanı statta yaptı. Sakatlıkları geçen Demba Ba ve Caner Erkin de takımla birlikte çalışarak teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde karşılaşacak olan lider Beşiktaş, bugünkü idmanını Vodafone Arena’da yaptı. Siyah-beyazlılar idmana düz koşu ile başladı. Ardından 5’e 2 top çalışması yapan siyah-beyazlılar, 3 gruba ayrılarak bir grup dar alanda maç, diğer iki grup ise pas – şut çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın idmanı çift kalelerde yapılan kalecisiz maç ile sona erdi.

İdmanda sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Tolga Zengin özel program dahilinde çalıştı. Sakatlık sorununu tamamen atlatan Demba Ba ile Caner Erkin antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Futbolcuların neşeli tavırları ise çalışmada öne çıktı.

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