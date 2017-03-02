Beşiktaş’ta altın bir çağ açılıyor!

Beşiktaş’ın koşar adımlarla yaklaştığı şampiyonluk, kasasını da dolduracak. Siyah-beyazlı takım sezon sonunda da Süper Lig’in zirvesinde olursa yaklaşık 53 milyon Euro’luk gelir elde edecek.

Kara Kartal için kalan 12 haftaya lider girdiği bu sezonu ligin zirvesinde bitirmek, 1990'lı yıllardan sonra ilk kez üst üste şampiyonluk yaşamak, 3. yıldızı takmak ve ezeli rakipleriyle farkı biraz daha kapatmak dışında ekonomik bakımdan da çok büyük öneme sahip. Siyah-beyazlılar, mayısta 15. kez kupayı kaldırırsa sadece TFF ve UEFA'dan yaklaşık 53 milyon Euro'luk bir gelir elde ederek mali bakımdan çok rahatlayacak.

TFF’den puan bonusları, şampiyonluk ödülü ve yayın geliriyle 85 milyon TL (22 milyon Euro) alması muhtemel Beşiktaş, lig 2'ncisi gruplara kalamazsa, tek başına Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmesi nedeniyle en az 30 milyon Euro da kazanacak. Siyah-beyazlılar, bu sezon tek Türk takımı olduğu devler arenasında grupta 7 puan toplayıp 34 milyon Euro'yu hak etmişti. Yaklaşık 400 milyon Euro borcu bulunan Fikret Orman yönetimi, beklenen bu gelirlerle büyüme istikrarı sağlayacak.