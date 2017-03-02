Bogdonavic NBA’e gidiyor mu?

Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, Sacramento Kings Genel Menajeri Vlade Divac’ın açıklamalarına yanıt vererek, “Sezon bitene kadar NBA hakkında konuşmak ya da kesin bir karar vermek niyetinde değilim. Fenerbahçe için oynamayı seviyorum” dedi.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Sacramento Kings Genel Menajeri Vlade Divac'ın gelecek sezon takımda yer alacağı yönündeki açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sacremento Kings’le ilgili çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, “Çünkü bu konuda taraftarlarımızdan sürekli soru alıyorum. Vlade Divac’ın hakkımda konuşması benim için onur verici bir durum. O, Sırbistan’ın basketbol efsanesi. Açıkça söylemek gerekirse, sezon bitene kadar NBA hakkında konuşmak ya da kesin bir karar vermek niyetinde değilim. Fenerbahçe için oynamayı seviyorum. Ben her zaman anı yaşayan biriyim. Şu an sadece takımın koyduğu hedeflere ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyorum. Şimdi sadece Zalgiris maçına konsantre olalım” diye konuştu.

Phoenix Suns tarafından seçildi

Bogdanovic, 2014 yılında Phoenix Suns tarafından birinci tur 27. sıradan draft edilmişti. Sırp yıldız basketbolcu, bu yaz NBA Draftı’nda ilk tur 8. sıradan seçilen Marquese Chriss’e karşılık Sacramento Kings'e takas olmuştu. Bogdanovic, 2014 yılında Partizan'dan Fenerbahçe’nin kadrosuna geçmişti.