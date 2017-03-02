Bruma’ya af çıkmadı – Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçına gitmek istememesi gerekçesiyle cezalandırılan Bruma konusunda yönetim geri adım atmadı.

Bruma, Çaykur Rize maçı öncesi karşılaşmada oynamak istemeyince Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından yönetimden 70 bin Euro para cezası yemişti. Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alan Portekizli yıldıza verilen para cezası yönetim tarafından onandı. Genç yıldız, bu cezayı maç başı ücreti almadan oynayarak çekecek.

MANCINI’DEN GALATASARAY ÖRNEĞİ

Adı Leicester City ile anılan Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini'den ilginç bir Cimbom örneği geldi. İtalyan teknik adam, “Uzun süredir bazı iddialar yazılıyor ama hiçbir şey yok. Galatasaray'da olduğu gibi yeni fırsatlara her zaman açığım” ifadesini kullandı.