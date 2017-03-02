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BURSASPOR
04 Mart 2017 16:00
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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
19:502 Mart 2017
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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Gaziantepspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra taktik çalışma yaptı.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Etiketler
bursaspor spor toto süper lig
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