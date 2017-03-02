Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BURSASPOR
04 Mart 2017 16:00
BURSASPOR
vs
GAZİANTEPSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bursaspor’da istifa rüzgarları

Bursaspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında İstanbul'da oynanan ve 4-0'lık yenilgi sonrası yaşanan olayların ardından istifa rüzgarları esmeye başladı.
10:482 Mart 2017
0
Bursaspor’da istifa rüzgarları

Takım otobüsünde yer alan Futbol Şubesi Yöneticisi Yüksel Çolak’ın istifasını noter aracılığı ile kulübe bildirmesinin ardından, Bursaspor’un TFF, Hukuk ve İdari Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Hakan Dinçtürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile istifasını duyururken, dilekçesini de kulübe gönderdiğini açıkladı.

Bursaspor’da Alt Yapıdan Sorumlu Yönetici Ali Turan’ın da yeni tüzükte yer alan bir madde nedeniyle istifa dilekçesini, bugün veya yarın kulübe göndermesi bekleniyor.

İstifaların ardından Başkan Ali Ay’ın nasıl bir karar alacağı Gaziantepspor karşılaşmasından sonra yapılacak yönetim kurulu toplantısında belli olacak.

Etiketler
Ali Ay bursaspor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER