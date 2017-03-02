Cem Özdemir: Bir hatalı aranacaksa hatalı bizleriz

Adanaspor’un orta saha oyuncusu Cem Özdemir, Adanaspor’un kötü gidişinde yönetimin bir suçunun olmadığını ifade ederek, “Eğer bir hatalı aranacaksa sahaya çıkıp oynayan bizleriz. Hatalı da biziz ama herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Cem Özdemir, düzenlenen haftalık basın toplantısında ligin 22. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçını ve bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi.

“HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ”

Ligde 17. sırada bulunduklarını ve hak etmedikleri konumda olduklarını ifade eden Cem Özdemir, “Bu benim yedinci sezonum. Burada mutlu zamanlar geçirdim. Şampiyonluğa da oynadım küme düşmemek içinde mücadele ettim. Bugüne kadar hep mutlu ayrıldık. Bu sene de inşallah mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Daha iyi durumda olmamız gerekiyordu. Şu an bulunduğumuz konum üzücü bir durum. Bulunduğumuz durumdan da en kısa sürede çıkacağımızı ve çıkmak için herkesin güç sarf ettiğini söylemek istiyorum” dedi.

“MATEMATİKSEL ANLAMDA KÜME DÜŞMEYECEĞİZ”

Ligin bitimine 12 hafta olduğunu ve matematiksel anlamda küme düşmeyeceklerini belirten Özdemir, Adanaspor taraftarlarının takımı protesto ettiği için şunları söyledi:“Onlar da haklılar. Bir çoğu bizleri desteklemek için işlerinden ailelerinden uzak kalıp deplasmana geliyor. Biz işimiz gereği yapıyoruz onlar sevdası gereği. Onlara da buradan söylemek istediğim bizim yanımızda olmaları. Daha 12 hafta var. En azından matematiksel hesap devam ettiği sürece bu kavgada olmalarını istiyoruz. Onların içerideki maçlarda bize verdiği destek çok önemli. Bunu bize gösterdiler ama onlara layık olamadık. Çıkışa geçmek istiyoruz.”

“MAZERET YERİNE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

Adanaspor'un artık mazeret yerine çözüm üretmesi gerektiğini ifade eden orta saha oyuncusu Cem Özdemir, Atiker Konyaspor maçının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Hayati bir maçımız var önümüzde. Bizim artık mazeret değil çözüm üretmemiz lazım. Zor bir maç olacak ama bu hafta çok iyi hazırlanıyoruz. İşin artık ciddiyetindeyiz. Biz devre arası kampından beri beraberiz konuşuyoruz. Hocalarımız da geldikten sonra bize çok destek çıktılar. Kendi aramızda çoğu şeyi çözdük. Son 2 hafta bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Aramızda konuştuğumuzda da bir sorun bulamıyoruz. Herkes birbiri için birçok şey yapıyor. Çok güzel bir ortamımız var” diye konuştu.

Bir basın mensubunun “Kötü gidişat ile ilgili aranızda konuştuğunuzda sorunu nerede görüyorsunuz” sorusuna da Cem Özdemir, “Herkes herkesi eleştirebilir. Yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Hocalarımız ellerinden geleni yapıyor. Sahaya çıkıp oynayan biziz. Bir hatalı aranacaksa bizleriz. Herkes ama elinden gelenin en iyisini yapıyor” cevabını verdi.