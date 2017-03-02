Eskişehirspor’daki krize başkan Halil Ünal el attı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcu Erkan Zengin arasından yaşanan gerginlik sonrasında Başkan Halil Ünal, olayın büyümemesi için araya girdi.

Eskişehirspor antrenmanı sırasında yaşanan Mustafa Denizli, Erkan Zengin arasındaki gerginlik camiayı tedirgin etti. Olayın duyulması üzerine sosyal medya üzerinden taraftarlar duruma tepki gösterdi.

Takımın bir üst lige çıkması için bu tür olayların yaşanmamasını isteyen taraftarlar, gerginliğin bitirilmesini istedi. Özellikle 4 haftadır galip gelemeyen Eskişehirspor'da deplasmanda Boluspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaşanan olay sonrasında Başkan Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek, Mustafa Denizli ve Erkan Zengin ile görüştü. Kavgayı büyümeden çözmeyi planlayan Başkan Ünal'ın Erkan Zengin’i Boluspor karşılaşması kadrosuna alması için Mustafa Denizli'yi ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Mustafa Denizli Erkan Zengin`i kadro dışı bıraktı Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımın yıldız ismi Erkan Zengin ile tartıştı. Denizli bu olaydan sonra tecrübeli futbolcuyu Boluspor kadrosuna almadı. İlgili Haberi Oku