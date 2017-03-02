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Fenerbahçe set vermeden kazandı

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın GFC Ajaccio takımını 3-0 yendi.
21:482 Mart 2017
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Fenerbahçe set vermeden kazandı

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Fransa’nın GFC Ajaccio takımını 3-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Mart Çarşamba günü Fransa’da oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bernard Valentor (Slovenya), Machin Rodriguez (İspanya)

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin, Sket, İbrahim Emet, Metin Toy (Mehmet Özbek, Alperay Demirciler, Oğulcan Yatgın)

GFC Ajaccio: Petreas, Simauski, Miranda, Dailey, Takanoka, Mijailovic (Exiga, Castarda, Stoilovic)

Setler: 26-24, 25-14, 25-18

Süre: 80 dakika (31, 23, 26)

Etiketler
Fenerbahçe GFC Ajaccio Voleybol Erkekler CEV Kupası
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