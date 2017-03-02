Fenerbahçe’den ilk 4 için önemli galibiyet

Fenerbahçe, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 76-67 mağlup etti.

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Sarı-lacivertlier, ilk yarısını 31-30 geride tamamladığı mücadeleden 67-76 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 16. galibiyetini elde etti ve Play-off'ta saha avantajını elde etme yolunda çok önemli bir adım attı.

Kanarya’da Ekpe Udoh, 38 dakika parkede kaldığı maçı 16 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 4 blok ile tamamladı. Yıldız oyuncu, ürettiği 27 verimlilik puanıyla da maçın yıldızı oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 16. galibiyetini alırken, Zalgiris 14. yenilgisini alarak diğer temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş’un peşinde büyük yara aldı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), PetriMantyla (Finlandiya)

Zalgiris: Pangos 11, Westermann 8, Ulanovas 2, Jankunas 15, Lima 8,Lekavicius 7, Seibutis 4, Motum 10, Milaknis 2, Kavaliauskas

Fenerbahçe: Ali Muhammed 12, Nunnally 3, Kalinic 5, Bennett 3, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 14, Antic 3, Bogdanovic 14, Datome 6, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 17-19

Devre: 31-303. Periyot: 48-55