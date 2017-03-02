Galatasaray Lukas Podolski’nin transferini açıkladı!

Galatasaray, Lukas Podolski'nin Japonya takımı Vissel Kobe'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda gerçekleşecek transferden 2,6 milyon Euro bonservis kazanacak.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Vissel Kobe takımına sezon sonu resmen gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP’a yaptığı açıklamada transfer rakamlarını arz etti.

İşte o bildiri:

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski’nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%’inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.