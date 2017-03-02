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GALATASARAY
06 Mart 2017 20:00
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Galatasaray Lukas Podolski’nin transferini açıkladı!

Galatasaray, Lukas Podolski'nin Japonya takımı Vissel Kobe'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda gerçekleşecek transferden 2,6 milyon Euro bonservis kazanacak.
12:092 Mart 2017
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Galatasaray Lukas Podolski’nin transferini açıkladı!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Vissel Kobe takımına sezon sonu resmen gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP’a yaptığı açıklamada transfer rakamlarını arz etti.

İşte o bildiri:

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski’nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%’inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler
galatasaray lukas podolski Vissel Kobe
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