Galatasaray’da Sneijder sıkıntısı!

Galatasaray'da son dakika şoku yaşanıyor. Florya'da akşam saatlerinde yapılan idmanda Wesley Sneijder sakatlık yaşadı. Hollandalı çalışmayı terk etti.

Galatasaray’da Wesley Sneijder, adalesinde ağrı hissetti ve antrenmanı yarıda bıraktı. Beşiktaş yenilgisiyle zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray’da Wesley Sneijder sıkıntısı yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, akşam antrenmanında adalesinde ağrı hissetti. Hollandalı oyuncu çalışmayı yarıda bıraktı.

İlk kontrolleri yapılan Sneijder'in durumu çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder hakkında sağlık heyetinden detaylı bilgi alacak. Hırvat teknik adama sunulacak rapora göre Hollandalı yıldızın Pazartesi günü deplasmandaki Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belirlenecek.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Lukas Podolski de Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve maç eksiği bulunan Koray Günter de kadroda yer almayacak.