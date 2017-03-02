Gemiyi batıran kaptan

Tudor göreve geldi ancak kaptanlar Selçuk ve Hakan Balta’nın performansında artış olmadı. Hırvat teknik adam, iki tecrübeli ismin kötü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Galatasaray’da takım kaptanları Selçuk İnan ve Hakan Balta'nın kötü performansı göze çarpıyor. Teknik Direktör Igor Tudor, sezon başından beri pek varlık göstermeyen iki futbolcunun performansından memnun değil. Tudor'un galibiyet sevinci yaşayamadığı Çaykur Rize ve Beşiktaş maçlarında Hakan ve Selçuk'un fazla sorumluluk almamasından dolayı şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Igor Tudor ile 2 karşılaşmaya çıktı ve sadece 1 puan çıkartabildi. Hırvat hocanın takım savunmasını oyuncularına aşı- ladığı görülürken, Rize'de Güray'ın, derbide de Talisca'nın frikikten kaydettiği gollerde acemilik ortaya çıktı. Rize'de gol öncesi Tolga Ciğerci'nin ve Beşiktaş maçında Hakan Balta'nın pozisyonların tehlikeli olmamasına rağmen faul yapması belki de 6 puanı aldı götürdü.

Hayalet adam Selçuk İnan Galatasaray'ın kaptanı, bu sezon gösterdiği performansla geçtiğimiz yılların oldukça gerisinde kaldı. Takıma skor yönünde ne gol ne de asist olarak katkı veren 32 yaşındaki futbolcu taraftarın da hışmına uğradı. İlgili Haberi Oku

NEŞTER GELİYOR

Öte yandan geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, 22. hafta itibariyle 37 puan toplayıp 3. sırada yer almıştı. Aslan bu sezon ise 22 maçta 40 puan topladı. Yani Sarı-kırmızılı takım geçen sezonun sadece 3 puan üzerinde. Bu arada şu an lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde bulunan Cimbom, geçen sezon şampiyon olan rakibinin 28 puan gerisine düşmüştü.

Antalyaspor deplasmanında takım kaptanlarından daha fazla katkı bekleyen Hırvat teknik adam, kötü performansın devam etmesi halinde radikal kararlar alacak. Tudor, ilk galibiyet zaferini Antalyaspor'a karşı yaşamak istiyor ve bu nedenle kazanılmaması halinde kadroya neşteri vuracak. Selçuk İnan, Sneijder ve Hakan Balta gibi isimlerin bile kulübeye çekilmesi gündemde.

İNAN’CI KALMAMIŞ

Selçuk, bu sezon geçen yılları mumla arıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon 20 lig maçına çıktı. 2 golü bulunan Selçuk İnan'ın sadece 1 asisti var. 32 yaşındaki Selçuk'un, takım içinde bazı futbolcularla problem yaşadığı ve Sabri ile küs olduğu iddia edildi.