Karabükspor, Trabzonspor maçına hazır

Süper Lig’in 23. haftasının açılış maçında yarın Trabzonspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren idamının ardından Karabükspor ekip kara yolu ile Ankara'ya hareket edecek. Oradan da hava yolu ile Trabzon'a geçecek.

Trabzonspor ile lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek olan Kardemir Karabükspor, geride kalan 17 maçta rakibine 9 maçta mağlup olurken, 4 maçtan ise galip ayrıldı.