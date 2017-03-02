Kayserispor 0-3 Fenerbahçe

Oynadığı son 7 resmi maçta 1 galibiyet alabilen, bu süreçte Avrupa'ya veda edip ligde Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kupada Kayserispor'u 3-0 yenerek uzun süre sonra galibiyetle tanıştı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazanarak yarı final biletini cebine koydu. İki takım 5 Nisan’da İstanbul’da karşılaşacak.

6 maçtır galibiyete hasret olan Fenerbahçe, ligde 4-1 yenildiği rakibi karşısına as kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilere çeyrek final ilk maçında galibiyeti getiren golleri 45 ile 71. dakikalarda Fernandao, 76. dakikada ise Erkan Kaş kendi kalesine attı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Kayserispor: Muammer, Ferreira, Levent, Mabiala, Sow, Kubilay, Welliton, Traore (Güray dk. 19), Erkan, Nguemo (dk. 68 Deniz), Hakan (dk. 60 Umut)

Fenerbahçe: Fabiano, Kjaer, Skertel, Hasan Ali, Mehmet Topal, De Souza, Alper (dk. 82 İsmail), Ozan, Şener, Lens, Fernandao (dk. 74 Sow)

Goller: Fernandao (dk. 45, 71), Erkan (k.k) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Muammer, Sow, Umut (Kayserispor), Şener, Alper, Mehmet Topal (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada sağ kanattan Şener’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao'nun şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

42. dakikada Şener’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ozan’ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu son anda çizgi üzerinde kontrol etti.

45. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Lens’in ceza sahasına ortasında Fernandao’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay'ın sert vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.

71. dakikada sol kanattan Mehmet Topal’ın ortasında ceza sahası içinde Fernandao’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

74. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Lens'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

76. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Kayserisporlu Erkan'ın ters vuruşunda top filelerle buluştu. 3-0

80. dakikada Güray'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.