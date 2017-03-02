Kayserispor Fenerbahçe maçı hangi kanalda – saat kaçta

Ligde şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor karşısında teselli arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası ÇEyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor. Başlama saati 20:30 olan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı AMKSPOR canlı anlatım servisi sayesinde de takipo edebilirsiniz.

Hollandalı teknik adam, kupadaki rakibi karşısında, en son yedek soyundurduğu Josef ve Hasan Ali'nin yanı sıra sakatlıkları geçen Van Persie ile Kjaer'i ilk 11'de sahaya sürecek.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Ahamada, Hakan, Kana Biyik, Mabiala, Erkan, Rotman, Lawal, Deniz, Güray, Umut, Welliton

Fenerbahçe: Fabiano, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Wiel, Josef, Topal, Volkan Şen, Alper, Lens, Van Persie

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

Avrupa’ya veda eden ve ligde havlu atan Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Elinde bir kupa yarışı kalan sarı lacivertlilerde hedef, rövanş öncesinde Kayseri deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek. Teknik Direktör Advocaat, Kayseri maçı kadrosunda rotasyon yapacak, İsmail ile Sow'u kulübeye çekecek.

Gaziantep deplasmanında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Van Persie ile Kjaer'in yanı sıra yedek soyunan Josef ve Hasan Ali, Kayseri karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Forvette formayı RVP'ye verip Sow'u kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca, kanatlarda ise Lens ve Volkan Şen'i görevlendirecek. M.Topal ve Josef'in önünde ise görev yine Alper'in olacak.