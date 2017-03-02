Küçük maçların büyük golcüsü

Galatasaray'ın kadro kalitesine nazaran güçsüz gözüken takımlara karşı gol yollarında esip gürleyen Podolski, büyük maçları boş geçiyor.

Lukas Podolski, bu sezon attığı 14 golle bu alanda takımının en etkili ismi oldu. Ancak Alman yıldızın, ligde sadece 4 golü var. 10 kez fileleri havalandırdığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise rakiplerin zayıf olması akılları karıştırdı. Poldi, kupada 5-1'lik Dersimspormaçında 3, 6-2'lik Erzincanspor karşılaşmasında 5, Elazığ'daki 4-1'lik galibiyette ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Japonya'nın Vissel Kobe ekibiyle anlaşan Podolski, sezon genelinde büyük derbilerde ise gol atamadı. Alman futbolcunun, sezon sonuna kadar nasıl katkı vereceği merak konusu oldu.

DE JONG İNİŞE GEÇTİ

Galatasaray’da son haftalara bakıldığında orta sahanın çöküşü dikkatlerden kaçmadı. Tolga Ciğerci'nin sakatlanmasıyla Riekerink'ten formayı kapan De Jong, Beşiktaş derbisinde en kötü isimler arasında yer aldı. Hollandalı oyuncu, 90 dakika boyunca neredeyse hiç olumlu katkı veremedi. Hiçbir ikili mücadelede rakiplerden top çalamayan De Jong, 11 kez de paslarda hedefi şaşırdı. Galatasaray'a ‘Yeni Melo' umuduyla transfer edilen Hollandalı, kesici özelliği ve rakibe yaptığı baskı ile ön plana çıkmıştı.