Luis Enrique Barcelona’dan ayrılıyor

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, sezon sonunda takımdaki görevinden ayrılacağını duyurdu.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı. La Liga’nın 25. haftasında sahasında Sportin Gijon’u 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, sezon sonunda ayrılacağını belirtti.

Enrique, ayrılma kararını ilk önce soyunma odasında öğrencilerine daha sonra da basın toplantısında gazetecilere açıklayarak, “Basın toplantısını farklı bir şekilde bitireceğim. Gelecek sezon Barcelona’nın teknik direktörü olmayacağım. Bu benim için çok zor, düşünülmüş ve tartışılmış bir karar. Düşüncelerime sadık kalacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

Katalan ekibine 8 kupa kazandıran 46 yaşındaki teknik adam, 3 sezondur Barça’yı çalıştırıyordu.

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