PFDK’dan Galatasaray ve Beşiktaş’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle ceza yağırdı! Ayrıca siyah-beyazlılar 350 bin TL para cezası geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisine PFDK’dan ceza geldi. Sarı-kırmızılıların kale arka tribünlerinde toplam 5 blok kapatıldı. Ayrıca deplasmana giden siyah-beyazlı takım taraftarları da bir sonraki deplasman maçında stada giriş yapamayacak.

Öte yandan Galatasaray’a toplam 30 bin TL, Beşiktaş’a da toplam 350 bin TL para cezası verildi.

TFF’nin resmi sitesinden duyurulan derbiye gelen cezalar şöyle;

“GALATASARAY A.Ş.’nin, 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,206 ve GÜNEY KALE ARKASI 119, 120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT’nin 53/8. Maddesi uyarınca 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 417,418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”