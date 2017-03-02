Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ÇAYKUR RİZESPOR
04 Mart 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
ÇAYKUR RİZESPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Rizespor o taraftara plaket verdi

Çaykur Rizespor taraftarları, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından tribünde tek başına üzgün bir şekilde oturan taraftara ulaşarak kendisini yılın en iyi Rizespor taraftarı olarak ödüllendirdi.
10:522 Mart 2017
0
Rizespor o taraftara plaket verdi

Spor Toto Süper Lig’in 22. Hafta karşılaşmasında evinde Kayserispor’u konuk eden Çaykur Rizespor sahadan 4-2 mağlup ayrılmış, maçın sonunda tribünler boşalırken Yeşil-Mavili renklere gönül vermiş yaşlı taraftarın uzun süre tribünde üzgün halde tek başına oturduğu fotoğrafı sosyal paylaşım sitelerinde gündem olmuştu.

Çaykur Rizespor taraftarlarının internet üzerinden kurduğu rizetribun.com platformu üyeleri bu fotoğrafın paylaşılmasının ardından o taraftara ulaştı ve kendisini “Yılın En İyi Rizespor Taraftarı” plaketiyle ödüllendirdi. 1974 yılından bu yana Yeşil-Mavili renklere gönül verdiğini belirten Mustafa Erkan, geçtiğimiz yıl maç esnasında kalp krizi geçirdiğini ve takımını ateşli desteklemesi nedeniyle de sık sık tribün cezası aldığını söyledi.

Etiketler
Çaykur Rizespor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER