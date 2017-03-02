Rizespor o taraftara plaket verdi

Çaykur Rizespor taraftarları, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından tribünde tek başına üzgün bir şekilde oturan taraftara ulaşarak kendisini yılın en iyi Rizespor taraftarı olarak ödüllendirdi.

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