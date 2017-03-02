Sergen Yalçın’ı çıldırtan karar!

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin 45+1'deki golü öncesinde Lens'in kullandığı serbest vuruşta topun durmadığını söyleyerek hakemin verdiği karara oldukça sinirlendi. Yalçın, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hakemin yanına koştu ve itiraz etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk turunda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının son dakikalarında çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

İlk yarıda bitime 1 dakika kala Kayserispor kalesine doğru hücum eden Lens rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. İlk olarak taç atışı kararı verildiğini zanneden Lens, faul kararı olduğunu görünce topu yere atıp hızlıca atışı kullandı ve Kayserispor savunması arasına sarkan Fernandao’ya gönderdi.

Fernandao bu asisti ağlara göndererek Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.Kayserisporlu futbolcular, top durmadan Lens’in atışı kullandığı yönünde hakem Ümit Öztürk’e yoğun itirazlarda bulundu.

Ümit Öztürk ise yan hakemi gösterdikten sonra bu sırada kaleci Muammer ve futbolcular yan hakeme doğru giderek itirazlarda bulundu. Ancak karar değişmedi. Bu sırada Kayserispor’da kaleci Muammer itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

İlk yarının son düdüğünün ardından Kayserispor Teknik Direktörü yedek kulübesinden fırlayarak soluğu hakem Ümit Öztürk’ün yanında aldı. Yalçın ve Kayserisporlu oyuncular, maçın hakemi Ümit Öztürk’e yoğun itirazlarda bulundu.