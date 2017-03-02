Şimşek Şanlıurfa’ya gitti

Adana Demirspor 3 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Şanlıurfa’ya gitti.

Şimşek hazırlıklarını tamamlayıp Şanlıurfa'ya gitti. Son çalışmasını Aytaç Durak Tesisleri'nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştiren mavi-lacivertli takımda oyuncuların keyifli oldukları görüldü.

Adana Demirspor'da Waldison'un sarı kart cezası sona ererken, Timuçin Aşçıgil dışında sakat oyuncu bulunmuyor.Şanlıurfaspor – Adana Demirspor karşılaşması yarın saat 18.30'da Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Timuçin ameliyat oldu

Adana Demirspor'un orta saha oyuncularından Timuçin Aşçıgil, İzmir'de menisküs ameliyatı oldu. Deneyimli oyuncu sol dizinden başarılı bir operasyon geçirirken, en yakın zamanda takıma dahil olabilmek için elinden gelen çabayı sarf edeceğini söyledi.