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Terör var dedi, Kayseri'ye gelmedi - Julia Dujmovits
Avusturyalı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, terör olaylarından korktuğu için Kayseri'ye gelmeyeceğini söyledi.
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Snowboard Dünya Kupası, ikinci kez Kayseri- Erciyes Dağı'nda gerçekleşecek.
Bu müsabakalar öncesi hazırlıklarını tamamlayan ünlü snowboard yarışçısı Hırvat kökenli Avusturya vatandaşı Julia Dujmovits ise şampiyonaya katılmayacak.
29 yaşındaki şampiyon kayakçı, internet sayfasından bir açıklama yaparak, "Geçtiğimiz yıl Kayseri'deydim. 4 bin metredeki Erciyes kayak merkezinde muhteşem seyirci ve bir o kadar da heyecan vardı.
Çok memnun döndüm. Aşırı sise rağmen çok iyi bir yarış çıkardım. Fakat aradan bir yıl geçti ve bu bölgede çok üzücü olaylar yaşandı.
O şehirde 17 Aralık tarihinde patlayan bombalar 15 insanı öldürdü. Son Dünya Kupası için sıkı bir çalışma yapmıştım. İlk üçe girmeyi hedeflemiştim. Uzun uzun düşündüm ve Kayseri'ye gitmeme kararı aldım" dedi.
"Oraya gitmeyi çok istiyordum ama içimden bir ses gitmememi söylüyor" diyen ünlü kayakçı, Avusturya Kayak Federasyonu yetkililerinin de, "Türkiye'de can güvenliğinizden sorumlu olamayız" şeklinde açıklama yapmasından sonra tüm takım arkadaşlarıyla Kayseri'ye gitmeme kararı aldıklarını anlattı.
Julia Dujmovits, "Polis korumasında, kayak pisti kenarında keskin nişancılar eşliğinde, ölüm korkusu yaşayarak yarışmak istemiyorum.
İspanya'nın Sierra Nevada dağında yapılacak olan Dünya Şampiyonası çalışmalarıma Alman kayakçı arkadaşım Anke Karstens ile birlikte devam edeceğim" diye konuştu.
4 Mart Cumartesi günü dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak yarış, aynı zamanda kristal küre ödülünü kazanacak sporcuyu belirleyen etap olacak.
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