Tofaş hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, 6 Mart Pazartesi günü İstanbul'da oynayacağı, Anadolu Efes maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Tofaş Başantrenörü Orhun Ene Genel Menajer Tolga Öngören ile birlikte, bu hafta İstanbul’da Abdi İpekçi Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Orhun Ene, Anadolu Efes’in Avrupa’da da mücadele verdiğine dikkat çekerek, “Zor maç olacak. Rakibimiz Eurolig’de mücadele veriyor. Biz ise ligde gerçekten iyi durumdayız. Form durumumuz düzeldi. Sezon başına göre iyi toparlandık” dedi.

Anadolu takımları için İstanbul’da maç oynamanın kolay olmadığını belirten Orhun Ene, “Oyuncular İstanbul’da maça iyi başlarsa temposunu sonuna kadar sürdürüyor. Bu nedenle kırılma anlarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Başa baş oynadığınızda ise avantaj size geçiyor”diye konuştu.

Ligde Gaziantep Basket ile play off grubuna kalmak için çekiştiklerine belirten Orhun Ene, özellikle iç sahada oynayacakları 5 maçı, deplasmandan da en az 2 galibiyetle dönmeleri gerektiğine dikkat çekti.

VİCİC SON 3 MAÇA YETİŞECEK

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngeren ise oyun kurucuları Viciç ile ilgili olarak, “Almanya’da ameliyat olup geldi. 5 hafta takımda yok. Almanya’ya kontrole gidecek. Ancak son 3-4 maçta takımla birlikte olacak. Genç Kadir Best Balıkesir maçında gerçekten kırılma anlarında iyi oynadı” dedi.