Tosun Paşa tarihe geçiyor

Cenk Tosun sezon sonunda gol yollarında zirvede kalırsa Beşiktaş'ta üst üste 2 kez gol kralı olacak.

Ligde geride kalan 22 haftada 16 kez ağları sarsıp gol krallığı yarışını açık ara önde götüren Cenk Tosun, Beşiktaş'ın tarihine geçmeye çok yakın. Cenk, sezon sonunda zirvede kalırsa, siyah-beyazlı takım ilk defa üst üste iki lig kralı çıkarmayı başaracak. Kara Kartal'ın 4'üncü gol kralı, geçen sezon kaydettiği 26 golle Mario Gomez olmuştu.

JENERİKLİK GOLLER ÜSTADI

Mart sayısı dün çıkan Beşiktaş dergisinde Cenk Tosun'un yaşamını anlatan kitap hediye olarak sunuldu. Kariyerinin zirvesindeki Tosun'un Almanya'daki çocukluğundan Kara Kartal'da ‘Jeneriklik gollerin üstadı' haline gelmesine uzanan hayatının yanı sıra kendi yazdığı önsöz ve hocası Güneş ile takım arkadaşlarının hakkında söyledikleri de kitapta yer alıyor.