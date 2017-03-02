Tudor’dan futbolculara açık mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması için oyuncuları motive ediyor.

İlk iki maçında 1 beraberlik,1 yenilgi alan Igor Tudor, oyuncularını Devler Ligi'yle motive ediyor. Hırvat hoca, “Ligde 12 maçımız var. Birincilik zor olsa da ikincilik için savaşın ve mutlu bitirelim” ifadesini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Galatasaray'da bir ihtimal daha var. Sarı-kırmızılılar, sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele etmeyi hedefliyor. 2 ön elemeli sistemde henüz bir Türk takımın gruplara kalmadığı ger- çeği bulunsa da Cimbom, Avrupa'ya yeniden dönmeyi arzuluyor.

Teknik Direktör Igor Tudor, Beşiktaş derbisinin ardından oyuncularıyla yaptığı görüşmede Şampiyonlar Ligi'nin öneminden bahsetti. Hırvat hoca, “Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir arenada Galatasaray gibi dev bir kulübün yer alması gerekir. Ligde kalan 12 maçta maksimum puan toplayıp, en azından ikinci sırada bitirelim” dedi.