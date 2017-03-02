Wesley Sneijder’in kaderi ona bağlı – Galatasaray haberleri

Beşiktaş derbisinde varlık gösteremeyen ve Igor Tudor tarafından oyundan alınan Sneijder ile ilgili son kararı Hırvat hoca verecek. Tudor, Wesley’nin sezon sonuna kadar davranışlarını ve performansını yakından takip edecek.

Lukas Podolski'nin Japonya'ya sezon sonu gideceği netlik kazanırken, gözler Wesley Sneijder'a çevrildi. Galatasaray yönetimi, sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Hollandalı yıldızla ilgili kararı Igor Tudor'a bıraktı. Gelecek sezon da görevde olması beklenen Hırvat hoca, Sneijder'ı sezon sonuna kadar yakından takip edecek.

Beşiktaş derbisinde sergilediği futbolla hocasının gözüne giremeyen Sneijder, 76. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bırakmıştı. Oyundan alınması nedeniyle mutsuz olan Hollandalı yıldızın, sezonun geride kalan bölümünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Tudor, 12 haftalık periyoda göre Sneijder'la ilgili raporu yönetime sunacak.

DERBİ ATEŞİ SÖNDÜ

Süper Lig'de çıktığı 17 karşılaşmada yaptığı 11 asistle zirvede yer alan Wesley Sneijder’in 2 de golü bulunuyor. Galatasaray forması giydiği ilk sezondan beri derbi maçlarda harikalar yaratan Hollandalı, bu sezon bu alanda dibe vurdu. Fenerbahçe derbisinde vasatı aşamayan Sneijder, Beşiktaş karşısında da sönük kaldı.

Sneijder`den Tudor`a: Beni de kadro dışı bıraksın Galatasaray'da kötü gidişin sonucunda krizler ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş maçında oyundan çıkarken Tudor'a gösterdiği soğukluk dikkat çeken Hollandalı, Hırvat çalıştırıcıya enteresan bir tepki verdi. İlgili Haberi Oku