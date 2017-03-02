Yakın Doğu Üniversitesi finale yükseldi

PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş’ı 75-66 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi finale kaldı.

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’ndaki yarı final maçında Beşiktaş’ı 75-66 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, finalist oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibinde Mc Bride ve Vandersloot 16’şar sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. Yakın Doğu, cumartesi günü saat 15.30’da Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak final maçında, yarı finalde Fenerbahçe’yi 71-69 mağlup eden Bellona Abdullah Gül Üniversitesi’yle karşılaşacak. Kupa mücadelesi verecek iki takım, ilk kez Türkiye Kupası’nda final oynama heyecanı yaşayacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu 22-20 Yakın Doğu Üniversitesi lehine sonuçlandı. İkinci periyotta tam saha pres yapıp siyah-beyazlılara kolay sayı şansı vermeyen Yakın Doğu, 11-0’lık seri yakaladı. Holingsvorth, Mc Bride ve Vandersloot’un etkili oyunuyla farkı 13 sayıya kadar çıkaran Kuzey Kıbrıs temsilcisi, devreyi 48-35 önde tamamladı. Yakın Doğu’nun üstün oyununu sürdürdüğü üçüncü periyot, 65-49 sonuçlandı. Son periyotta kontrollü oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, salondan 75-66 galip ayrıldı.

Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Turgut Işık, Tekin Özübir, Abdullah Koputan

Beşiktaş: Kübra 3, Zellous 20, Burcu 2, Esra 3, Harding 22, Perovanovic 6, Mehtap, Stokes 10

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay 13, Eldebrink 8, Bahar 6, Leuchanka 1, Holingsvorth 15, Mc Bride 16, Vandersloot 16

1. periyot: 20-22 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 35-48 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. periyot: 49-65 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)