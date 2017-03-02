Yalova’da ilk gece maçı oynandı

Yalova spor tarihinin ilk gece maçı Çınarcık ilçesinde bulunan Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş sahasında oynandı.

Yalova'da ilk gece maçı oynandı. Maçın ilk santrasını ise AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak gerçekleştirdi. İlk gece maçı Teşvikiye Belediyespor ile Esenköy Belediyespor U-19 takımları arasında oynandı.

Sentetik çim sahanın açılışını gerçekleştiren AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, “Yalova'da ilk gece maçının oynanmasına tanıklık etmek ve buranın start vuruşunu yapmak bizim için büyük bir onurdur. Yapımını Spor Toto ve Teşvikiye Belediyesi'nin üstlendiği bu sahamızda gençlerimiz artık gece maçlarına da çıkabilecek. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. AK Parti hükumetinin çalışmaları ve hizmetleri ülkenin dört bir yanında kendini hissettirmeye devam ediyor” dedi.

Konuşmasının ardından Öztabak, meşin yuvarlağın arkasına geçerek futboldaki hünerlerini sergiledi. İlk gece maçını ise Esenköy Belediyespor U-19 takımı 3-0 kazanmayı başardı.