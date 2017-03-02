Yeşil sahalarda ender görülen skor: 10-0

Bilecik 1. Amatör Ligi'nin 20. hafta müsabakasında oynanan Güneşspor - Bilecikspor mücadelesini deplasman ekibi 10-0 kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 20. hafta müsabakasında grubun namağlup lideri Bilecikspor, Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 10-0 yenerek, gol averajını yukarılara taşıdı.

Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada oynanan maça hızlı başlayan Bilecikspor, maçın 11. dakikasında Fuat Ünal ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası ataklarına devam eden Bilecikspor maçın 23. dakikasında Celal Daş, 32. dakikasında Ahmet Arslan ile durumu 3-0'a getirdi. Bu goller ilk yarının da sonucu oldu.

Bilecikspor ikinci yarı gol oldu yağdı

İkinci yarıya da iyi başlayan Bilecikspor, maçın 55. dakikasında Bayram Nayan ile durumu 4-0'a getirdi. Bu golden 3 dakika sonra Celal Daş skoru 5-0 yapan golü atarken, maçın 71. dakikasında Bayram Nayan skoru 6-0 yaptı. Maçın 71 ve 77. dakikalarında Bilecikspor'un genç golcüsü Can Aydın sahneye çıktı. (8-0) Maçın 82. dakikasında Bayram Noyan kendisinin 3. takımın 9. golünü kaydetti. Karşılaşmada oyuna sonradan giren Can Aydın 88. dakikada kendisinin 3. golünü atarak durumu 10-0'a getirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın skoru oldu. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 52'ye çıkararak liderliğini devam ettirdi. Güneşspor ise 6 puanla son sıradaki yerinde kaldı. Bilecikspor 21. haftada 5 Mart Pazar günü saat 16.00'da Edebali Stadın'da Osmaneli Gençlerbirliği Spor'u konut edecek.