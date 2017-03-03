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AKHİSAR BLD.SPOR
06 Mart 2017 19:00
GENÇLERBİRLİĞİ
vs
AKHİSAR BELEDİYESPOR
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Akhisar Belediyespor deplasmanda puan istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Antalyaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Akhisar Belediyespor, pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
17:043 Mart 2017
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Akhisar Belediyespor deplasmanda puan istiyor

Deplasmandaki son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Akhisar Belediyespor, bu periyotta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Deplasmanda en son 4 Aralık 2016’da Gaziantepspor’u 2-1 yenen Akhisar Belediyespor, daha sonra gurbetten sadece 1 puan çıkarıp 9 puan bıraktı.

Son 4 deplasman sınavında Kademir Karabükspor’a 1-0, Galatasaray’a 6-0, Beşiktaş’a 3-1 kaybeden, Aytemiz Alanyaspor’la 0-0 berabere kalan Akhisar Belediyespor, kalesinde 10 gol görüp rakip fileleri sadece 1 kez sarstı.

Yeşil siyahlı ekipte sakatlıktan çıkan Daniel Larsson ve Custodio’nun kadroda yer alabilecekleri belirtildi. Sakatlığı süren kaleci Fatih ise forma giyemeyecek. Kupa randevusunda dizine darbe alan Sokol Cikalleshi’nin ise durumu pazar günü netlik kazanacak.

Etiketler
akhisar belediyespor Antalyaspor spor toto süper lig
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