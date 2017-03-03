Akhisar Belediyespor’da Gençlerbirliği hazırlıkları

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 6 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan yeşil-siyahlılarda sakatlıktan çıkan Daniel Larsson ve Custodio'nun durumlarının iyi olduğu, Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosunda yer alabilecekleri bildirildi. Sakatlığı süren kaleci Fatih Öztürk ise kadroda yer alamayacak. Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Sokol Cikalleshi'nin durumunun ise maçtan bir gün önce belli olacağı öğrenildi.

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı takımın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas’ın karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: “Bora Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Abdoul Sissoko, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Ricardo Vaz Te.”

Tek hedef galibiyet

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu elde ettiği 27 puan ile 12. sırada bulunan Akhisar Belediyespor, bir maç eksiği ile 26 puanla 13. sırada kendine yer bulunan Gençlerbirliği maçında alınacak her türlü puana önem veriyor. İki takım daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken ev sahibi ekibin 3, konuk ekibin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 4 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Düdük Arda Kardeşler’de

Pazartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.