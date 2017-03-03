Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
06 Mart 2017 20:00
ANTALYASPOR
vs
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Antalyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Antalyaspor, maçın taktik provalarına başladı.
14:323 Mart 2017
0
Antalyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda, Galatasaray maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. İstanbul'da görüşmesi olan teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanın başlamasında kısa bir süre sonra tesislerden ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını Çalımbay'ın yardımcısı Bülent Albayrak gözetiminde sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren fizyoterapist eşliğinde çalışan El Kabir, teknik ve sağlık ekibinin yaptığı ortak görüşmeden sonra takımla birlikte çalışmaya başladı. Antrenmana, izinli olan Ramon Motta ve Samuel Eto'o ile sakatlığı süren Yekta Kurutuluş katılmadı.

Etiketler
Antalyaspor galatasaray spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER